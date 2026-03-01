In der ukrainischen Regierung wurden klare Rahmenbedingungen für ein Treffen mit Robert Fico bezüglich der „Druschba“ festgelegt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des „*Onlineportals RBK Ukrajina*(Rbc.ua: У Зеленського окреслили Фіцо чіткі рамки для зустрічі щодо Дружби). Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Ukraine ist bereit, mit dem slowakischen Ministerpräsidenten Robert Fico alle Fragen zum Ölpipeline-Projekt „Druschba“ zu erörtern. Kiew hat konkrete Termine für den Besuch des slowakischen Politikers in unserem Land vorgeschlagen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf Telegram des Büros des Präsidenten.

„Die Ukraine hat Robert Fico konkrete Termine für einen Besuch in der Ukraine vorgeschlagen – den 6. oder 9. März –, um alle offenen Fragen zu erörtern“, heißt es in der Mitteilung.

Das Büro des Präsidenten betonte, dass es bereit sei, zu sprechen, wie es während des Telefongesprächs zwischen dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und Robert Fico vereinbart worden war.

Was ging dem voraus?