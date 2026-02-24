Ursula von der Leyen ist zu einem Besuch in Kiew eingetroffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Präsidentin der Europäischen Kommission reiste anlässlich des vierten Jahrestags des Beginns des Krieges in die Ukraine. Es handelt sich um ihren zehnten Besuch in Kiew seit Beginn der Kriegshandlungen.

Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, ist zu einem offiziellen Besuch in Kiew eingetroffen. Dies gab sie am Dienstag, dem 24. Februar, in den sozialen Netzwerken bekannt.

In ihrem Beitrag auf X betonte von der Leyen, dass sie gekommen sei, um zu bekräftigen, dass Europa finanziell und militärisch unerschütterlich an der Seite der Ukraine stehe. Außerdem wolle sie die unveränderte Unterstützung für den gerechten Kampf der Ukraine unterstreichen.

„Und um ein klares Signal an das ukrainische Volk und den Aggressor zu senden: Wir werden nicht nachgeben, bis der Frieden wiederhergestellt ist. Frieden zu den Bedingungen der Ukraine“, erklärte die Präsidentin der Europäischen Kommission.

Dies ist bereits der zehnte Besuch von Ursula von der Leyen in der Ukraine seit Beginn der vollständigen Invasion Russlands.

Am Jahrestag der vollständigen Invasion Russlands in die Ukraine am 24. Februar werden in Kiew hochrangige ausländische Gäste erwartet – Staatschefs und Minister. Die Anwesenheit ausländischer Staatschefs an diesem Tag demonstriert die Unterstützung für das ukrainische Volk und die Solidarität mit dem Land im Kampf gegen die Aggression der Russischen Föderation.