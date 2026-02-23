Eine Person wurde getötet, eine weitere verletzt durch Angriffe der Russischen Föderation auf die Region Dnipropetrowsk

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Russland hat mehr als 40 Angriffe auf die Region Dnipropetrowsk durchgeführt: Eine Frau wurde getötet, eine Person verletzt, Häuser und Infrastruktureinrichtungen beschädigt.

Quelle: : Alexander Ganza, Leiter der Militärverwaltung der Region Dnipropetrowsk

Direktes Zitat: : „In der Region Synelnykivskyj – Gemeinden Pokrowsk und Mezhivsk. Beschädigt wurden Wohnhäuser, ein Kulturhaus, eine Schule und ein Auto. Leider kam eine Frau ums Leben. Eine weitere Person wurde verletzt.

Details: : Im Bezirk Nikopol wurden die Gemeinden Nikopol, Marhanezka, Pokrowska, Chervonohryhorivska und Myrivska getroffen.

Über 10 Privathäuser und ein Mehrfamilienhaus, ein Unternehmen, ein Sozialzentrum und eine Garage wurden zerstört.