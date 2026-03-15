„Ukrenerho“ hat die Zeitpläne für Stromabschaltungen am 16. März bekannt gegeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Am Montag, dem 16. März, gelten in allen Regionen der Ukraine von 17:00 bis 22:00 Uhr stündliche Stromabschaltungen sowie Leistungsbegrenzungen (für industrielle Verbraucher).

Dies teilte „Ukrenerho“ mit.

Grund für die Einführung der Einschränkungen sind die Folgen der russischen Raketen- und Drohnenangriffe auf das Stromnetz

„Die Lage im Stromnetz kann sich ändern. Informieren Sie sich auf den offiziellen Seiten der regionalen Energieversorger in Ihrer Region über die Zeiten und den Umfang der Stromabschaltungen an Ihrem Standort“, heißt es in der Mitteilung.