Die Russen haben die Energieversorgung in vier Regionen angegriffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Infolge der feindlichen Beschüsse kam es am Morgen des 3. Juni in vier Regionen der Ukraine zu Stromausfällen.

Dies teilt die Pressestelle des Netzbetreibers „Ukrenerho“ mit.

Insbesondere wurden neue Stromausfälle in den Regionen Charkiw, Tschernihiw, Dnipropetrowsk und Saporischschja verzeichnet.

Reparaturarbeiten wurden dort aufgenommen, wo es die Sicherheitslage zulässt.

„Der Stromverbrauch zeigt eine steigende Tendenz. Heute, am 3. Juni, lag er um 09:30 Uhr um 10 % höher als zur gleichen Zeit am Vortag – am Dienstag“, heißt es in der Mitteilung.

Grund für diese Veränderungen ist das bewölkte Wetter fast im gesamten Gebiet der Ukraine.

„Ukrenerho“ ruft dazu auf, in den Abendstunden – von 18:00 bis 22:00 Uhr – nicht mehrere leistungsstarke Elektrogeräte gleichzeitig einzuschalten.