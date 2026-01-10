Am 11. Januar werden den ganzen Tag über Stromausfälle zu verzeichnen sein

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Am Freitag, den 11. Januar, werden in allen Regionen der Ukraine die Stromausfälle in Kraft treten.

Dies teilte der Pressedienst von Ukrenerho mit.

Die Zeitpläne sehen stündliche Stromausfälle von 00:00 bis 23:59 Uhr vor. Auch hier veröffentlicht die NPC Ukrenerho den Umfang der Strombeschränkungen für die Verbraucher nicht.

Der Grund für die Einschränkungen sind die Folgen der massiven russischen Raketen- und Drohnenangriffe auf Energieanlagen.

Für die Industrie gelten die Strombegrenzungspläne ebenfalls von 00:00 bis 23:59 Uhr

Ukrenerho warnte, dass sich die Zeitpläne ändern können. „Informieren Sie sich auf den offiziellen Websites der regionalen Stromversorgungsunternehmen in Ihrer Region über Zeitpunkt und Umfang der Stromausfälle an Ihrer Adresse“, riet das Unternehmen.

Um es kurz zu machen:

Aufgrund der schwierigen Energiesituation in der Stadt, die durch den feindlichen russischen Beschuss verursacht wurde, ist die Kiewer Metro gezwungen, die Anzahl der Züge auf ihren Linien zu reduzieren.

Der gesamte elektrische Verkehr auf dem linken Ufer von Kiew wird vorübergehend eingestellt, um das Stromnetz der Stadt zu stabilisieren.

Die Notstromabschaltungen in der Region Kiew und am rechten Ufer der Hauptstadt wurden aufgehoben, mit Ausnahme der Bezirke Holosiivskyj und Petscherskyj.

Auf Befehl des NPC Ukrenerho wurden in Kiew Notstromabschaltungen eingeführt.

Später sagte der Leiter der Kiewer Regionalen Militärverwaltung, Timur Tkatschenko, dass die Stromausfälle durch ein Problem an einer der Verbindungen im Stromnetz verursacht wurden.

Ihm zufolge haben Experten das Problem gelöst, und die allgemeine Stromversorgung wird wiederhergestellt.