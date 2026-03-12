Vier Personen wurden durch Angriffe der Russischen Föderation in der Region Dnipropetrowsk verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Russische Truppen griffen am 12. März die Region Dnipropetrowsk an, wobei vier Personen verletzt wurden.

Quelle: : Staatsanwaltschaft der Region Dnipropetrowsk, Leiter der regionalen Militärverwaltung Alexander Ganja

Wörtlich: Staatsanwaltschaft: „Im Laufe des Tages, am 12. März, griffen russische Streitkräfte den Bezirk Synelnykivskyj mit Drohnen an. Bei dem Angriff wurden zwei Männer verletzt und Privathäuser beschädigt.

Im Bezirk Nikopol wurden zwei Personen durch Angriffe mit FPV-Drohnen und Artillerie verletzt.“

Details: Im Bezirk Nikopol wurden eine Tankstelle, Unternehmen und Privathäuser beschädigt.

Im Bezirk Krywyj Rih wurden eine Tankstelle, Wohnhäuser und eine Gasleitung beschädigt.