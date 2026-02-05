Die Russische Föderation hat einen Raketen- und Drohnenangriff auf die Region Dnipropetrowsk durchgeführt: Die Folgen sind bekannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

In der Region sind Brände ausgebrochen, ein Unternehmen, eine Schule, ein Verwaltungsgebäude und Privathäuser wurden beschädigt.

Infolge des nächtlichen russischen Raketen- und Drohnenangriffs auf die Region Dnipropetrowsk sind Brände ausgebrochen, ein Unternehmen, eine Schule, ein Verwaltungsgebäude und Privathäuser wurden beschädigt. Dies teilte der Leiter der regionalen Militärverwaltung, Alexander Ganza, am Donnerstag, dem 5. Februar, auf Telegram mit.

„Der Aggressor hat einen Raketenangriff auf Krywyj Rih durchgeführt. Glücklicherweise gab es keine Toten oder Verletzten“, schrieb er.

Die Gemeinden Petropawlowsk, Pokrowsk und Wassylkowska im Bezirk Sinelnikowskij wurden von den Russen mit Drohnen angegriffen – dort kam es zu Bränden, ein Unternehmen, ein Verwaltungsgebäude, Privathäuser und Wirtschaftsgebäude wurden beschädigt.

Die russischen Streitkräfte schickten auch Drohnen auf die Gemeinde Jurjewskaja im Bezirk Pawlohrad, wo eine Schule beschädigt wurde.

Die Russen terrorisierten den Bezirk Nikopol mit FPV-Drohnen und beschossen ihn mit Artillerie. Die Gemeinden Nikopol, Marhanezka, Pokrowska und Chornogrigorivska wurden angegriffen, jedoch gab es keine Opfer.

Zur Erinnerung: In der Nacht griffen russische Truppen die Ukraine mit zwei ballistischen Raketen vom Typ Iskander-M sowie 183 Angriffsdrohnen an. Die Luftabwehr neutralisierte 156 Drohnen.

Infolge des russischen Angriffs wurde in Kiew eine Person verletzt. Die Bezirke Obolonskyj, Solomenskyj und Schewtschenkovskyj wurden getroffen.