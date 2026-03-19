Das Cashback-Programm für Kraftstoff startet diese Woche

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Die Ukrainer können zwischen zwei und elf Hrywnja pro Liter sparen. Der maximale Cashback-Betrag beträgt bis zu 1000 Hrywnja pro Person und Monat.

Die Regierung hat das Cashback-Programm für Kraftstoff verabschiedet, das bereits ab diesem Freitag startet. Dies teilte Ministerpräsidentin Julia Swyrydenko am 18. März mit.

„Ab dem 20. März können Ukrainer eine teilweise Erstattung der Kosten für Kraftstoff erhalten, der an Tankstellen gekauft wurde, die an den Programmen teilnehmen“, teilte sie mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Ukrainer zwischen 2 und 11 Hrywnja pro Liter sparen können:

Der maximale Cashback-Betrag für Kraftstoff beträgt bis zu 1000 Hrywnja pro Person und Monat.

Das Programm läuft bis zum 1. Mai im Rahmen des Nationalen Cashbacks. Die Liste der Tankstellen wird auf den offiziellen Seiten des Programms veröffentlicht.

Ukrainern, die bereits das Nationale Cashback nutzen, wird die Rückerstattung automatisch bei der Kartenzahlung gutgeschrieben. Um teilzunehmen, müssen Sie eine Karte bei einer Partnerbank eröffnen und diese für Zahlungen und Auszahlungen in Diia auswählen.

Die gutgeschriebenen Mittel können für die Bezahlung von Versorgungsleistungen, Medikamenten, in der Ukraine hergestellten Lebensmitteln, Büchern, Postdienstleistungen oder zur Unterstützung unserer Verteidiger verwendet werden.