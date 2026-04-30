In der Region Odessa wurde ein System zum Verkauf von Posten im Militärischen Ordnungsdienst aufgedeckt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Der Leiter einer Abteilung eines staatlichen Unternehmens im Bereich der Küstenwache suchte nach Interessenten, die bereit waren, sich für 8.000 Dollar eine Stelle zu sichern.

In der Region Odessa wurde ein System zum Verkauf von Posten im Militärischen Ordnungsdienst für 8.000 Dollar aufgedeckt. Dies teilte die Pressestelle des Staatlichen Ermittlungsbüros am Donnerstag, dem 30. April, mit.

Den Ermittlungsergebnissen zufolge hatte sich der Leiter einer Abteilung eines staatlichen Unternehmens im Bereich der Küstenwache einen „Nebenverdienst“ organisiert. Er suchte nach Interessenten für eine Anstellung beim Militärischen Ordnungsdienst, und sein Bekannter, der eine Führungsposition in einer Abteilung des Militärischen Ordnungsdienstes innehatte, genehmigte die Kandidaten.

Die Kosten für diese „Dienstleistung“ beliefen sich auf 8.000 Dollar.

Die Strafverfolgungsbehörden nahmen die Verdächtigen am 23. April nach der Übergabe eines Teils des vereinbarten Betrags fest. Ihnen wurde der Verdacht des Einflussmissbrauchs vorgeworfen, der nach vorheriger Absprache einer Gruppe von Personen gemäß § 28 Abs. 2 und § 369-2 Abs. 3 des Strafgesetzbuchs der Ukraine begangen wurde.

Derzeit hat das Gericht eine Untersuchungshaft von 60 Tagen mit der Alternative einer Kaution in Höhe von 1 Million Hrywnja angeordnet.

Die Strafe sieht eine Freiheitsstrafe von bis zu acht Jahren vor.

Zur Erinnerung: Dem ehemaligen amtierenden Direktor des kommunalen Unternehmens „Goloseevo-Budinvest“ wurde mitgeteilt, dass er im Verdacht steht, 17.500 US-Dollar für die Vermittlung einer Arbeitsstelle für einen Mann und die anschließende Ausstellung einer Mobilisierungsbefreiung erpresst zu haben.

Zuvor war in Charkiw ein System illegaler „Freistellungen“ für 70 Männer aufgedeckt worden. Das System wurde von zwei Direktoren eines privaten Unternehmens koordiniert.