Ukrenerho hat sich bezüglich der Stromabschaltungen Anfang Mai entschieden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Die Energieversorger bitten die Bürger, die Nutzung leistungsstarker Elektrogeräte in den Abendstunden einzuschränken.

Für Freitag, den 1. Mai, werden in allen Regionen der Ukraine keine Stromabschaltungen prognostiziert. Dies teilte Ukrenerho am Donnerstag, dem 30. April, mit.

„Bitte beschränken Sie die Nutzung leistungsstarker Elektrogeräte in den Abendstunden von 18:00 bis 22:00 Uhr“, heißt es in der Mitteilung.

Zuvor hatten die Energieversorger die Bürger gebeten, energieintensive Prozesse auf die Tageszeit – von 10:00 bis 16:00 Uhr – zu verlegen. Genau zu dieser Zeit arbeiten Solarkraftwerke am effizientesten.

Zur Erinnerung: Am Donnerstagmorgen kam es in sieben Regionen der Ukraine aufgrund neuer Beschüsse durch russische Angreifer zu Stromausfällen.

Zuvor hatten die Russen in der Nacht eine ballistische Rakete und 206 Angriffsdrohnen auf die Ukraine abgefeuert. Die Luftabwehrkräfte zerstörten 172 feindliche Ziele.