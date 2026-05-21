Wie man Bergbauregionen umgestaltet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Was Kohlebergbaugemeinden umgesiedelten Unternehmen bieten können und warum diese Zusammenarbeit für beide Seiten von Vorteil ist.

In der Ukraine gibt es Dutzende von Bergbaugemeinden mit vorhandener Infrastruktur und qualifizierten Arbeitskräften. Dennoch bleiben sie bislang weitgehend außer Acht, wenn es um die Verlagerung von Unternehmen aus gefährdeten Regionen geht.

Die Regierung hat den Privatisierungsprozess der Bergwerke auf den Weg gebracht und plant Projekte zur Umgestaltung unrentabler Kohleunternehmen. Dies bietet eine einzigartige Gelegenheit, die Bedürfnisse der umgesiedelten Unternehmen mit dem Potenzial der Bergbauregionen zu verbinden.