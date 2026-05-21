Ein ehemaliger Beamter des Verteidigungsministeriums wurde bei einem Betrug im Zusammenhang mit Lebensmitteln für die ukrainischen Streitkräfte überführt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Armee-Verpflegung entsprach nicht dem, wofür bezahlt wurde Der Sicherheitsdienst der Ukraine und der BEB haben einen groß angelegten Betrugsfall bei der Veruntreuung von Haushaltsmitteln im Rahmen staatlicher Beschaffungen von Lebensmitteln für die ukrainischen Streitkräfte aufgedeckt. Der Schaden belief sich auf über 71 Millionen Hrywnja.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Sicherheitsdienst der Ukraine.

An der Organisation des Betrugs ist der ehemalige Leiter der Abteilung für staatliche Beschaffung des Verteidigungsministeriums beteiligt. Während seiner Amtszeit in den Jahren 2022–2024 bezog er drei Führungskräfte verbundener kommerzieller Strukturen in die illegalen Aktivitäten ein.

Der Beamte organisierte den Abschluss von Verträgen mit ihnen über die Lieferung von Lebensmitteln an Einheiten der Streitkräfte der Ukraine im Gesamtwert von fast 400 Millionen Hrywnja.

Nach Eingang der staatlichen Mittel lieferten die Auftragnehmer Produkte aus, die nicht den Anforderungen der DSTU und den festgelegten Normen für die Lebensmittelversorgung entsprachen.

Das Schema ist einfach: Es wurden billigere Waren anstelle von qualitativ hochwertigen geliefert, und die Preisdifferenz wurde unter den Beteiligten aufgeteilt.

Foto: (Sicherheitsdienst der Ukraine)

Bei Durchsuchungen bei den Beteiligten des Betrugs wurden Smartphones, Computerausrüstung und Unterlagen mit Beweisen für die Straftaten beschlagnahmt. Allen vier Personen wurde der Verdacht gemäß dem Straftatbestand der Unterschlagung von Vermögen in besonders großem Umfang durch eine organisierte Gruppe mitgeteilt.

Ihnen drohen bis zu 12 Jahre Freiheitsstrafe mit Einziehung des Vermögens. Über die Anordnung von Sicherungsmaßnahmen wird derzeit entschieden.