Ein ehemaliger Beamter des Verteidigungsministeriums wurde bei einem Betrug im Zusammenhang mit Lebensmitteln für die ukrainischen Streitkräfte überführt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.
Die Armee-Verpflegung entsprach nicht dem, wofür bezahlt wurde Der Sicherheitsdienst der Ukraine und der BEB haben einen groß angelegten Betrugsfall bei der Veruntreuung von Haushaltsmitteln im Rahmen staatlicher Beschaffungen von Lebensmitteln für die ukrainischen Streitkräfte aufgedeckt. Der Schaden belief sich auf über 71 Millionen Hrywnja.
Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Sicherheitsdienst der Ukraine.
An der Organisation des Betrugs ist der ehemalige Leiter der Abteilung für staatliche Beschaffung des Verteidigungsministeriums beteiligt. Während seiner Amtszeit in den Jahren 2022–2024 bezog er drei Führungskräfte verbundener kommerzieller Strukturen in die illegalen Aktivitäten ein.
Der Beamte organisierte den Abschluss von Verträgen mit ihnen über die Lieferung von Lebensmitteln an Einheiten der Streitkräfte der Ukraine im Gesamtwert von fast 400 Millionen Hrywnja.
Nach Eingang der staatlichen Mittel lieferten die Auftragnehmer Produkte aus, die nicht den Anforderungen der DSTU und den festgelegten Normen für die Lebensmittelversorgung entsprachen.
Das Schema ist einfach: Es wurden billigere Waren anstelle von qualitativ hochwertigen geliefert, und die Preisdifferenz wurde unter den Beteiligten aufgeteilt.
Foto: (Sicherheitsdienst der Ukraine)
Bei Durchsuchungen bei den Beteiligten des Betrugs wurden Smartphones, Computerausrüstung und Unterlagen mit Beweisen für die Straftaten beschlagnahmt. Allen vier Personen wurde der Verdacht gemäß dem Straftatbestand der Unterschlagung von Vermögen in besonders großem Umfang durch eine organisierte Gruppe mitgeteilt.
Ihnen drohen bis zu 12 Jahre Freiheitsstrafe mit Einziehung des Vermögens. Über die Anordnung von Sicherungsmaßnahmen wird derzeit entschieden.
Forumsdiskussionen
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Falls dann da eine Erweiterung der APP kommt oder was neues, werde ich natürlich ausprobieren und dann berichten. Hab mir jetzt mal die APP geholt, derzeit funktionieren ja nur Busse und LKW, im Grunde...“
Obm100 in Recht, Visa und Dokumente • Re: Aufenthaltsgenehmigungen müssen wieder erneuert werden
„Ich vermute Geldmacherei! Immerhin kostet die bescheuerte Karte über 1000 Hrivnas+ Krankenversicherung für 2000 Hrivnas und ungefähr 300 Euro Absicherung beim Ernstfall, die aber kein Arzt der Ukraine...“
Frank in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Bekannte (UA) ist gestern gegen 17 Uhr wieder in Korczowa eingereist - ca. 1h“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Bin gestern Nachmittag um 15.00 Uhr Kiewzeit am Grenzübergang Zosin / Ustiluh eingereist. 12 PKW in der Schlange nach ca. 20 Minuten war ich im Grenzbereich, da erstmals die EU Spur nur EU Kennzeichen,...“
Frank in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Gestern ist ein Bekannter (Ukrainer) über Krakowez mit dem Auto ausgereist. 1h vor der Grenze und 0,5h im Grenzbereich“
Anuleb in Hilfe und Rat • Re: Mit ukrainischer Frau unter einem Dach
„Sie kann als Untermieterin bei Dir einziehen dadurch bildet Ihr keine Bedarfsgemeinschaft. Womöglich keine gute Idee. Unser Sozialamt z. B. wollte die Nebenkosten in einer ähnlichen Situation detailliert...“
Bernd D-UA in Hilfe und Rat • Re: Mit ukrainischer Frau unter einem Dach
„Weshalb wollt ihr zusammenziehen, wenn Deine Rente nicht reicht? Du kannst diese Frau nicht ernähren? Dann ist sie doch bisher besser dran, hat ihr Bürgergeld und Wohnraum etc., Krankenversicherung hat...“
ukra in Hilfe und Rat • Re: Mit ukrainischer Frau unter einem Dach
„Sie kann als Untermieterin bei Dir einziehen dadurch bildet Ihr keine Bedarfsgemeinschaft. Nur Ihr BG wird gekürzt, wie viel weiß ich nicht. Erkundige Dich mal in diese Richtung.“