Die sterblichen Überreste des OUN-Führers Melnyk wurden in die Ukraine überführt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Der Sarg mit den sterblichen Überresten von Melnyk und seiner Ehefrau wurde von ukrainischen Grenzsoldaten auf den Armen in die Heimat getragen.

Die sterblichen Überreste des Führers der Organisation Ukrainischer Nationalisten (OUN), Andrij Melnyk, sind im Rahmen seiner Umbettung in der Ukraine eingetroffen. Dies teilte die stellvertretende Leiterin des Büros des Präsidenten der Ukraine, Iryna Wereschtschuk, am Donnerstag, dem 21. Mai, auf Telegram mit.

„Heute Morgen hat der Konvoi mit der Asche von Oberst Andrij Melnyk und seiner Frau Sofiya die Staatsgrenze der Ukraine überquert. Nach Jahrzehnten des Exils kehren sie in ihre Heimat zurück. Und heute werden sie von der ukrainischen Flagge und der Nationalhymne, der ukrainischen Armee, ukrainischen Kindern und dem gesamten ukrainischen Volk empfangen“, schrieb sie.