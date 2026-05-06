„Geister“ der Hauptverwaltung für Aufklärung haben Militärzüge der Russischen Föderation auf der Krim angegriffen (Video)

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Spezialeinheiten des Hauptnachrichtendienstes zerstören feindliche Ausrüstung direkt während der Fahrt In der vorübergehend besetzten Krim haben ukrainische Aufklärer Angriffe auf Militärzüge der russischen Armee durchgeführt, die zum Transport von Ausrüstung und Treibstoff genutzt wurden.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Hauptnachrichtendienst des Verteidigungsministeriums der Ukraine.

Die Hauptverwaltung für Aufklärung gab bekannt, dass die Operation von der Spezialeinheit „Primary“ durchgeführt wurde. Nach Angaben der Aufklärung führten ukrainische Spezialeinheiten im April 2026 fünf gezielte Angriffe auf Objekte der Eisenbahnlogistik der Besatzer durch.

Im Rahmen der Operation wurden Lokomotiven von Güterzügen getroffen, die Militärtechnik und Treibstoff für die russische Armee transportierten. Auch einer der Kesselwagen wurde getroffen.

Https://www.facebook.com/reel/1268632318772820/&show_text=false&width=560&t=0

Die Hauptverwaltung für Aufklärung gab an, dass die Angriffe direkt während der Fahrt der Züge erfolgten.

Der ukrainische Geheimdienst veröffentlichte zudem ein Video mit Aufnahmen der Zerstörung russischer Ziele auf der Krim.

„Die systematischen Kampfhandlungen, die darauf abzielen, die Logistik des russischen Aggressors zu unterbrechen und zu erschweren, werden fortgesetzt. Der bewaffnete Kampf dauert an“, fasste der Nachrichtendienst zusammen.