Der OUN-Führer Melnyk wird in der Ukraine umgebettet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.
Zur Exhumierungszeremonie waren bevollmächtigte Vertreter der ukrainischen Behörden angereist: des Büros des Präsidenten der Ukraine, des Außenministeriums der Ukraine sowie des Ukrainischen Instituts für Nationales Gedenken.
Am 19. Mai fand in Luxemburg die Exhumierungszeremonie der sterblichen Überreste von Andrij Melnyk, Oberst der Armee der Ukrainischen Volksrepublik und Vorsitzender der OUN in den Jahren 1938–1964, sowie seiner Ehefrau Sofija Fedak-Melnyk statt. Dies teilte der erste stellvertretende Vorsitzende des Staatlichen Komitees für Fernsehen und Rundfunk der Ukraine, Bohdan Chervak, mit.
„Am 19. Mai dieses Jahres fand in Luxemburg die Exhumierungszeremonie der sterblichen Überreste des OUN-Vorsitzenden Oberst Andrij Melnyk und seiner Frau Sofiya statt. Alles verlief wie bei seiner Beisetzung im Jahr 1964: Rosen, die Flagge der OUN, ein Gedenkgottesdienst, Trauergesänge, Tränen. Doch dieses Mal gab es einen wesentlichen Unterschied: Die höchste Ehre wurde dem Oberst von der unabhängigen Ukraine zuteil“, bemerkte Tscherwak.
Zur Exhumierungszeremonie waren bevollmächtigte Vertreter der ukrainischen Behörden erschienen: des Büros des Präsidenten der Ukraine, des Außenministeriums und des Ukrainischen Instituts für Nationales Gedenken.
Forumsdiskussionen
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Falls dann da eine Erweiterung der APP kommt oder was neues, werde ich natürlich ausprobieren und dann berichten. Hab mir jetzt mal die APP geholt, derzeit funktionieren ja nur Busse und LKW, im Grunde...“
Obm100 in Recht, Visa und Dokumente • Re: Aufenthaltsgenehmigungen müssen wieder erneuert werden
„Ich vermute Geldmacherei! Immerhin kostet die bescheuerte Karte über 1000 Hrivnas+ Krankenversicherung für 2000 Hrivnas und ungefähr 300 Euro Absicherung beim Ernstfall, die aber kein Arzt der Ukraine...“
Frank in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Bekannte (UA) ist gestern gegen 17 Uhr wieder in Korczowa eingereist - ca. 1h“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Bin gestern Nachmittag um 15.00 Uhr Kiewzeit am Grenzübergang Zosin / Ustiluh eingereist. 12 PKW in der Schlange nach ca. 20 Minuten war ich im Grenzbereich, da erstmals die EU Spur nur EU Kennzeichen,...“
Frank in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Gestern ist ein Bekannter (Ukrainer) über Krakowez mit dem Auto ausgereist. 1h vor der Grenze und 0,5h im Grenzbereich“
Anuleb in Hilfe und Rat • Re: Mit ukrainischer Frau unter einem Dach
„Sie kann als Untermieterin bei Dir einziehen dadurch bildet Ihr keine Bedarfsgemeinschaft. Womöglich keine gute Idee. Unser Sozialamt z. B. wollte die Nebenkosten in einer ähnlichen Situation detailliert...“
Bernd D-UA in Hilfe und Rat • Re: Mit ukrainischer Frau unter einem Dach
„Weshalb wollt ihr zusammenziehen, wenn Deine Rente nicht reicht? Du kannst diese Frau nicht ernähren? Dann ist sie doch bisher besser dran, hat ihr Bürgergeld und Wohnraum etc., Krankenversicherung hat...“
ukra in Hilfe und Rat • Re: Mit ukrainischer Frau unter einem Dach
„Sie kann als Untermieterin bei Dir einziehen dadurch bildet Ihr keine Bedarfsgemeinschaft. Nur Ihr BG wird gekürzt, wie viel weiß ich nicht. Erkundige Dich mal in diese Richtung.“