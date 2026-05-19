Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Zur Exhumierungszeremonie waren bevollmächtigte Vertreter der ukrainischen Behörden angereist: des Büros des Präsidenten der Ukraine, des Außenministeriums der Ukraine sowie des Ukrainischen Instituts für Nationales Gedenken.

Am 19. Mai fand in Luxemburg die Exhumierungszeremonie der sterblichen Überreste von Andrij Melnyk, Oberst der Armee der Ukrainischen Volksrepublik und Vorsitzender der OUN in den Jahren 1938–1964, sowie seiner Ehefrau Sofija Fedak-Melnyk statt. Dies teilte der erste stellvertretende Vorsitzende des Staatlichen Komitees für Fernsehen und Rundfunk der Ukraine, Bohdan Chervak, mit.

„Am 19. Mai dieses Jahres fand in Luxemburg die Exhumierungszeremonie der sterblichen Überreste des OUN-Vorsitzenden Oberst Andrij Melnyk und seiner Frau Sofiya statt. Alles verlief wie bei seiner Beisetzung im Jahr 1964: Rosen, die Flagge der OUN, ein Gedenkgottesdienst, Trauergesänge, Tränen. Doch dieses Mal gab es einen wesentlichen Unterschied: Die höchste Ehre wurde dem Oberst von der unabhängigen Ukraine zuteil“, bemerkte Tscherwak.

Zur Exhumierungszeremonie waren bevollmächtigte Vertreter der ukrainischen Behörden erschienen: des Büros des Präsidenten der Ukraine, des Außenministeriums und des Ukrainischen Instituts für Nationales Gedenken.