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Die ukrainischen Streitkräfte haben ein Raketenschiff im Kaspischen Meer getroffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.netBildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net

Zudem wurden weitere wichtige Einrichtungen der russischen Armee in den vorübergehend besetzten Gebieten angegriffen.

Das ukrainische Militär hat ein kleines russisches Raketenboot im Kaspischen Meer getroffen. Dies teilte der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte am Donnerstag, dem 7. Mai, mit.

„Im Bereich des Stützpunkts Kaspiysk (Kaspiysk, Republik Dagestan, Russische Föderation) wurde ein kleines Mehrzweck-Raketenboot des Projekts 22800 vom Typ Karakurt getroffen, das insbesondere über die Fähigkeit zum Abschuss von Kalibr-Marschflugkörpern verfügt. Das Ausmaß der Schäden wird derzeit ermittelt“, heißt es in der Mitteilung.

Ebenfalls getroffen wurden eine Kommandozentrale des Feindes in Sosnowka im Gebiet Luhansk sowie eine Kommandozentrale für unbemannte Fluggeräte in der Nähe von Jasnoje im Gebiet Donezk.

Darüber hinaus wurden ein Munitionslager in Kalmykivka sowie ein Lager für Treib- und Schmierstoffe der Angreifer im Gebiet von Smolyanino in der Oblast Luhansk getroffen.

Unsere Soldaten haben zudem feindliche Truppenkonzentrationen in den Gebieten Dersovo in der Oblast Donezk und Smely in der Oblast Saporischschja getroffen.

Zur Erinnerung: Am 3. Mai wurde bekannt, dass ein weiteres Raketenboot der Karakurt-Klasse zerstört wurde. Ebenfalls getroffen wurden damals ein Wachboot und ein Tanker der Schattenölflotte der Russischen Föderation.

Großangelegter Angriff auf die Russische Föderation: Wohin zielen die Drohnen?

Übersetzer:   DeepL — Wörter: 233

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