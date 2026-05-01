Die Streitkräfte gaben bekannt, dass Hunderte von „Schaheds“ vernichtet worden seien

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Es wurde der Abschuss von 16 Kampfdrohnen an sechs Orten sowie der Absturz von Trümmerteilen an weiteren elf Orten registriert.

Die russischen Angreifer haben am Morgen und am Nachmittag weitere Hunderte von Drohnen verschiedener Typen auf die Ukraine abgefeuert. Die meisten feindlichen Ziele seien zerstört worden, teilten die Luftstreitkräfte der ukrainischen Streitkräfte am Freitag, dem 1. Mai, mit.

Es wird angegeben, dass der Feind 409 Angriffsdrohnen vom Typ Schahed (darunter auch mit Raketen), Gerbera, Italmas und anderer Typen aus folgenden Richtungen angegriffen hat: Shatalovo, Kursk, Orel, Millerovo, Primorsko-Achtaisk – RF, TOZ Donezk, Gwardejskoe – TOZ AR Krim. Etwa 250 davon waren „Schahed“-Drohnen.

Dieser Luftangriff wurde von der Luftwaffe, den Flugabwehrraketentruppen, Einheiten der elektronischen Kampfführung und der Drohnensysteme sowie mobilen Feuergruppen abgewehrt.

Nach vorläufigen Angaben wurden bis 15:30 Uhr 388 feindliche Drohnen im Norden, Süden, Zentrum und Westen des Landes von der Luftabwehr abgeschossen bzw. neutralisiert. Es wurde der Einschlag von 16 Angriffsdrohnen an 6 Orten sowie der Absturz von Trümmern an weiteren 11 Orten registriert.

Derzeit dauert der Angriff an, und im Luftraum befinden sich feindliche Drohnen. Daher sollten Sie die Sicherheitsvorschriften einhalten.

Am Freitag wurde bekannt, dass mehr als 50 „Schaheds“ am Himmel über Ternopil gesichtet wurden. Es gibt Treffer auf Industrie- und Infrastruktureinrichtungen der Stadt. Derzeit sind 10 Verletzte bekannt.