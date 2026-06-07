Drohnen der SSO haben zwei große Öllager auf der Krim angegriffen (beeindruckendes Video)

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Welche Kraftstoffanlagen wurden von den ukrainischen Drohnen angegriffen? Ukrainische Drohnen griffen ein Öllager in der Nähe von Lenino sowie den maritimen Ölterminal in Feodossija an. Beide Anlagen sind für die Logistik der Russischen Föderation von großer Bedeutung.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Telegram-Kanal der Spezialeinheiten der ukrainischen Streitkräfte.

In der Nacht zum 7. Juni führten Einheiten der Middle-Strike-Einheit der Spezialeinheiten Angriffe auf zwei Objekte der Kraftstoffinfrastruktur im vorübergehend besetzten Krim durch – das Öllager „Semikolodezjanska“ und den maritimen Ölterminal in Feodossija.

Wie die SSO mitteilte, befindet sich das Öldepot „Semikolodezjanska“ in der Ortschaft Jedy-Kuyu, die von den russischen Besatzern als Lenin bezeichnet wird. Die Anlage befindet sich etwa 200 Kilometer von der Frontlinie entfernt und wird von den russischen Streitkräften als Umschlagplatz für die Lagerung und den Transport von Heizöl, Dieselkraftstoff, Bitumen und anderen Erdölprodukten genutzt.