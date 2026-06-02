Regen, Gewitter und bis zu +27 °C – das Wetter vom 3: bis 5. Juni

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.
In der Ukraine bleibt es bis zum Ende der Woche warm und regnerisch. Stellenweise – Gewitter und erhebliche Niederschläge
Bis zum Ende der Arbeitswoche bleibt es in der Ukraine warm und regnerisch, stellenweise werden starke Regenfälle und Gewitter vorhergesagt.
Quelle: : Ukrainisches Hydrometeorologisches Zentrum
Wörtliches Zitat des UGMZ: : „Am 3. Juni mäßige Niederschläge am rechten Ufer, nachts in den Regionen Winnyzja, Kirowohrad und Odessa stellenweise starke Regenfälle, im übrigen Gebiet ohne Niederschläge; am 4. Juni in der Ukraine, am 5. Juni in den westlichen und östlichen Regionen stellenweise kurze Regenschauer und Gewitter. In der Nacht und am Morgen des 3. Juni kommt es in Transkarpatien und im Karpatenvorland stellenweise zu Nebel.“
Details: : In der Nacht werden in der Ukraine 10–17 °C erwartet; tagsüber 16–23 °C, in Transkarpatien und im äußersten Süden; am 5. Juni in der Ukraine 22–27 °C. Der Wind weht aus Südost mit 5–10 m/s.
In Kiew am Mittwoch und Donnerstag im Laufe des Tages kurzzeitige Regenschauer, nachts 11–13 °C, tagsüber bis zu 18–22 °C, Wind aus Südost mit 5–10 m/s.
Am Freitag bleibt es in der Hauptstadt trocken, nachts 13–15 °C, tagsüber bis zu +27 °C, Südostwind mit 5–10 m/s.
Forumsdiskussionen
lev in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Fahre am Sonntag nach Lwiw und will noch am späten Abend einreisen. Hat da jemand Erfahrung wegen der Wartezeiten und ist dann die Weiterfahrt wegen der Sperrstunde nicht möglich ?“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Montag letzte Woche 11 Uhr, komplett, von Schranke zu Schranke in 21 Minuten, optimal. Ansonsten für diesen Zeitpunkt 30 bis max 40 Minuten einplanen“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Ich schau immer bei ... ... , finde es nicht schlecht, liegt meiner Meinung nach nie KRASS daneben, DIE gemeldeten Zahlen kann man zumindest für eine seriöse Entscheidungsfindung heranziehen.“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Hallo Handrij, Bin letzten Freitag am Abend um 22 Uhr ausgereist. In 40 Minuten total, am Freitag! Ich schildere nochmals den Ablauf, damit der optimale Ablauf nachvollziehbar wird. Ankunft vor dem Grenzübergang,...“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Falls dann da eine Erweiterung der APP kommt oder was neues, werde ich natürlich ausprobieren und dann berichten. Hab mir jetzt mal die APP geholt, derzeit funktionieren ja nur Busse und LKW, im Grunde...“
Obm100 in Recht, Visa und Dokumente • Re: Aufenthaltsgenehmigungen müssen wieder erneuert werden
„Ich vermute Geldmacherei! Immerhin kostet die bescheuerte Karte über 1000 Hrivnas+ Krankenversicherung für 2000 Hrivnas und ungefähr 300 Euro Absicherung beim Ernstfall, die aber kein Arzt der Ukraine...“
Frank in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Bekannte (UA) ist gestern gegen 17 Uhr wieder in Korczowa eingereist - ca. 1h“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Bin gestern Nachmittag um 15.00 Uhr Kiewzeit am Grenzübergang Zosin / Ustiluh eingereist. 12 PKW in der Schlange nach ca. 20 Minuten war ich im Grenzbereich, da erstmals die EU Spur nur EU Kennzeichen,...“
Frank in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Gestern ist ein Bekannter (Ukrainer) über Krakowez mit dem Auto ausgereist. 1h vor der Grenze und 0,5h im Grenzbereich“