Regen, Gewitter und bis zu +27 °C – das Wetter vom 3: bis 5. Juni

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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In der Ukraine bleibt es bis zum Ende der Woche warm und regnerisch. Stellenweise – Gewitter und erhebliche Niederschläge

Bis zum Ende der Arbeitswoche bleibt es in der Ukraine warm und regnerisch, stellenweise werden starke Regenfälle und Gewitter vorhergesagt.

Quelle: : Ukrainisches Hydrometeorologisches Zentrum

Wörtliches Zitat des UGMZ: : „Am 3. Juni mäßige Niederschläge am rechten Ufer, nachts in den Regionen Winnyzja, Kirowohrad und Odessa stellenweise starke Regenfälle, im übrigen Gebiet ohne Niederschläge; am 4. Juni in der Ukraine, am 5. Juni in den westlichen und östlichen Regionen stellenweise kurze Regenschauer und Gewitter. In der Nacht und am Morgen des 3. Juni kommt es in Transkarpatien und im Karpatenvorland stellenweise zu Nebel.“

Details: : In der Nacht werden in der Ukraine 10–17 °C erwartet; tagsüber 16–23 °C, in Transkarpatien und im äußersten Süden; am 5. Juni in der Ukraine 22–27 °C. Der Wind weht aus Südost mit 5–10 m/s.

In Kiew am Mittwoch und Donnerstag im Laufe des Tages kurzzeitige Regenschauer, nachts 11–13 °C, tagsüber bis zu 18–22 °C, Wind aus Südost mit 5–10 m/s.

Am Freitag bleibt es in der Hauptstadt trocken, nachts 13–15 °C, tagsüber bis zu +27 °C, Südostwind mit 5–10 m/s.