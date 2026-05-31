Rumänien hat in Galați die Trümmer der Drohne gezeigt und den alleinigen Schuldigen für den Angriff benannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der technische Bericht ließ keinen Zweifel offen Der rumänische Präsident Nicușor Dan veröffentlichte Bilder der Trümmer der Drohne, die in der Nacht zum 29. Mai ein Wohnhaus in der rumänischen Stadt Galați getroffen hatte. Nach den Erkenntnissen staatlicher Experten handelt es sich um eine russische „Geran-2“.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung des rumänischen Präsidenten Nicușor Dan.