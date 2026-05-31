Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Versuche, die Restriktionen gegen Russland zu lockern, bergen eine versteckte Gefahr. Die Lockerung oder Aufhebung internationaler Sanktionen gegen Russland ist ein falscher Ansatz für den Aufbau eines Dialogs. Dies wird lediglich der Rüstungsindustrie des Aggressors und seiner Armee zugutekommen.

Dies erklärte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, wie RBK Ukrajina unter Berufung auf seinen offiziellen Telegram-Kanal berichtet.

Der Staatschef betonte, dass jegliche Schritte zur Aufhebung der Restriktionen gegen die Russische Föderation in Wirklichkeit eine direkte Unterstützung der Besatzungstruppen durch die Hilfe für den russischen Militär-Industrie-Komplex bedeuten.

Zudem habe die Lockerung der Sanktionen keine positiven Auswirkungen auf den globalen Markt gezeigt.

„Nach der Lockerung einiger Sanktionen haben wir keine Überraschungen erlebt, wie etwa einen Rückgang der weltweiten Preise für Öl, Gas oder Diesel. Schließlich macht der Anteil russischen Öls nur 5 % der weltweiten Lieferungen aus. Wie hätte das etwas ändern können?“, merkte der Präsident an.

Warum Zugeständnisse an den Kreml ein Fehler sind

Nach Überzeugung von Selenskyj sind die Versuche, den Sanktionsdruck zu mildern, ein Versuch, einen Dialog mit Moskau aufzubauen, doch ein solcher Ansatz ist völlig falsch. Die russische Führung ist nicht in der Lage, diplomatische Argumente konstruktiv aufzunehmen.

„Sie verstehen weder Worte noch Empathie und nehmen dies als Zeichen von Schwäche wahr. Wir müssen stark sein und weitere Sanktionen gegen sie verhängen“, betonte der ukrainische Staatschef.

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