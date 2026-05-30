Auf der Krim wird Benzin nun gegen Gutscheine ausgegeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Ab dem 31. Mai ist Benzin der Sorte A-95 auf der Krim nur noch gegen Gutscheine erhältlich, A-92 ist auf maximal 20 Liter pro Fahrzeug begrenzt. Die Beschränkungen gelten für 30 Tage.

In der von Russland besetzten Krim wird ab dem 31. Mai Benzin der Sorte A-95 gegen Gutscheine ohne Mengenbeschränkung ausgegeben, wobei kommunale und soziale Verkehrsmittel Vorrang haben.

Quelle: : Der Chef der Besatzungsbehörden der Krim, Sergej Aksjonow, auf Telegram

Zitat: : „Auf dem Gebiet der Republik Krim erfolgt ab dem 31. Mai die Abgabe von Benzin der Sorte A-95 vorrangig für den öffentlichen und sozialen Verkehr sowie gegen Gutscheine – ohne Mengenbeschränkungen. Dabei erfolgt der Verkauf von Benzin der Sorte A-95 an den Tankstellen von ATAN und im Wärmekraftwerk ausschließlich gegen Gutscheine.

Gleichzeitig wird aufgrund der begrenzten Vorräte an Benzin der Marke A-92 ab dem 31. Mai eine Beschränkung für den Einzelhandelsverkauf eingeführt: maximal 20 Liter pro Fahrzeug. Das Abfüllen in Kanister ist verboten.“

Details: : Laut Aksjonow wird sich die Lage voraussichtlich innerhalb von 30 Tagen normalisieren.

Er forderte zudem dazu auf, die aktuellen Adressen der Tankstellen zu beachten, an denen Kraftstoff verfügbar ist.

Hintergrund: Zuvor hatte Aksjonow mitgeteilt, dass ab dem 30. Mai auf dem gesamten Gebiet der vorübergehend besetzten Krim der Verkauf von A-95-Benzin auf 20 Liter pro Tag und Person begrenzt wurde.