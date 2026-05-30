Auf der Krim wird Benzin nun gegen Gutscheine ausgegeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.
Ab dem 31. Mai ist Benzin der Sorte A-95 auf der Krim nur noch gegen Gutscheine erhältlich, A-92 ist auf maximal 20 Liter pro Fahrzeug begrenzt. Die Beschränkungen gelten für 30 Tage.
In der von Russland besetzten Krim wird ab dem 31. Mai Benzin der Sorte A-95 gegen Gutscheine ohne Mengenbeschränkung ausgegeben, wobei kommunale und soziale Verkehrsmittel Vorrang haben.
Quelle: : Der Chef der Besatzungsbehörden der Krim, Sergej Aksjonow, auf Telegram
Zitat: : „Auf dem Gebiet der Republik Krim erfolgt ab dem 31. Mai die Abgabe von Benzin der Sorte A-95 vorrangig für den öffentlichen und sozialen Verkehr sowie gegen Gutscheine – ohne Mengenbeschränkungen. Dabei erfolgt der Verkauf von Benzin der Sorte A-95 an den Tankstellen von ATAN und im Wärmekraftwerk ausschließlich gegen Gutscheine.
Gleichzeitig wird aufgrund der begrenzten Vorräte an Benzin der Marke A-92 ab dem 31. Mai eine Beschränkung für den Einzelhandelsverkauf eingeführt: maximal 20 Liter pro Fahrzeug. Das Abfüllen in Kanister ist verboten.“
Details: : Laut Aksjonow wird sich die Lage voraussichtlich innerhalb von 30 Tagen normalisieren.
Er forderte zudem dazu auf, die aktuellen Adressen der Tankstellen zu beachten, an denen Kraftstoff verfügbar ist.
Hintergrund: Zuvor hatte Aksjonow mitgeteilt, dass ab dem 30. Mai auf dem gesamten Gebiet der vorübergehend besetzten Krim der Verkauf von A-95-Benzin auf 20 Liter pro Tag und Person begrenzt wurde.
Forumsdiskussionen
lev in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Fahre am Sonntag nach Lwiw und will noch am späten Abend einreisen. Hat da jemand Erfahrung wegen der Wartezeiten und ist dann die Weiterfahrt wegen der Sperrstunde nicht möglich ?“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Montag letzte Woche 11 Uhr, komplett, von Schranke zu Schranke in 21 Minuten, optimal. Ansonsten für diesen Zeitpunkt 30 bis max 40 Minuten einplanen“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Ich schau immer bei ... ... , finde es nicht schlecht, liegt meiner Meinung nach nie KRASS daneben, DIE gemeldeten Zahlen kann man zumindest für eine seriöse Entscheidungsfindung heranziehen.“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Hallo Handrij, Bin letzten Freitag am Abend um 22 Uhr ausgereist. In 40 Minuten total, am Freitag! Ich schildere nochmals den Ablauf, damit der optimale Ablauf nachvollziehbar wird. Ankunft vor dem Grenzübergang,...“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Falls dann da eine Erweiterung der APP kommt oder was neues, werde ich natürlich ausprobieren und dann berichten. Hab mir jetzt mal die APP geholt, derzeit funktionieren ja nur Busse und LKW, im Grunde...“
Obm100 in Recht, Visa und Dokumente • Re: Aufenthaltsgenehmigungen müssen wieder erneuert werden
„Ich vermute Geldmacherei! Immerhin kostet die bescheuerte Karte über 1000 Hrivnas+ Krankenversicherung für 2000 Hrivnas und ungefähr 300 Euro Absicherung beim Ernstfall, die aber kein Arzt der Ukraine...“
Frank in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Bekannte (UA) ist gestern gegen 17 Uhr wieder in Korczowa eingereist - ca. 1h“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Bin gestern Nachmittag um 15.00 Uhr Kiewzeit am Grenzübergang Zosin / Ustiluh eingereist. 12 PKW in der Schlange nach ca. 20 Minuten war ich im Grenzbereich, da erstmals die EU Spur nur EU Kennzeichen,...“
Frank in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Gestern ist ein Bekannter (Ukrainer) über Krakowez mit dem Auto ausgereist. 1h vor der Grenze und 0,5h im Grenzbereich“