Ein Teil der Region Kiew wird aufgrund des russischen Angriffs zwei Tage lang ohne Gas sein

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Nach einem feindlichen Angriff werden im Bezirk Obuchiw in der Region Kiew Notreparaturen am Gasnetz durchgeführt. Infolgedessen werden acht Siedlungen am 8. und 9. September ohne Gasversorgung sein.

Im Bezirk Obuchiw der Region Kiew werden nach einem feindlichen Angriff Notreparaturen am Gasnetz durchgeführt. Infolgedessen werden acht Siedlungen am 8. und 9. September ohne Gasversorgung sein.

Dies gab der Leiter der Kiewer Regionalen Militärverwaltung Mykola Kalashnyk bekannt.

Es handelt sich um die Bewohner von Kozyn, Zhukivtsi, Ukrainka, Plyutiv, Veremia, Khalepia, Trypillya und Shcherbanivka. Insgesamt wird die Gasversorgung für 8093 Abonnenten unterbrochen, sagte Kalashnyk.

Er wies darauf hin, dass die Versorgung schrittweise wiederhergestellt werden wird.

Zur Wiederholung:

In der Nacht zum 8. September hat Russland einen massiven Angriff auf eine der Wärmeerzeugungsanlagen in der Region Kiew gestartet.

Während des nächtlichen Beschusses durch die Russen kam es zu einem Stromausfall in einem der Bezirke der Region Kiew.