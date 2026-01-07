Macron: Mehrere tausend Soldaten könnten nach dem Waffenstillstand in die Ukraine entsandt werden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat gesagt, dass mehrere Tausend französische Soldaten nach dem Waffenstillstand zur Erhaltung des Friedens in der Ukraine eingesetzt werden könnten.