In Kiew haben die Verhandlungen mit Europa über einen Friedensplan begonnen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Ukraine hat mit ihren europäischen Partnern in Kiew mit der Arbeit an Sicherheitsgarantien und Ansätzen für einen Friedensplan begonnen.

Dies erklärte laut RBK Ukrajina der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates Rustem Umjerow

Ihm zufolge nehmen an den Gesprächen der Chef des Generalstabs der ukrainischen Streitkräfte, Generalleutnant Andrij Hnatov, der erste stellvertretende Außenminister Serhij Kyslyzja und der Berater des Präsidialamtes Olexander Bevz teil.

Der erste Block der Gespräche ist den Rahmendokumenten gewidmet. Dazu gehören Sicherheitsgarantien für die Ukraine, Ansätze zur Formulierung eines Friedensplans und die Einigung auf die Reihenfolge weiterer gemeinsamer Schritte mit den Partnern. Umjerow betonte, dass die Arbeit darauf abzielt, Lösungen zu entwickeln, die realistisch sind und auf der gemeinsamen Verantwortung der Ukraine und ihrer europäischen Verbündeten basieren.

Nach Angaben von RBK Ukrajina nahmen an dem Treffen 18 Vertreter der europäischen und NATO-Länder teil. Es ist auch bekannt, dass der US-Sonderbeauftragte Steve Witkoff an der Wirtschaftssitzung teilnehmen wird.

Später wird der Schwiegersohn des US-Präsidenten, Jared Kushner, an weiteren Sitzungen teilnehmen.

Treffen von Beratern aus den USA und Europa

Zum Jahresende erklärte Präsident Wolodymyr Selenskyj, dass die Ukraine ein Treffen auf Beraterebene mit den USA und den europäischen Ländern vorbereitet, das im Januar stattfinden könnte. Ihm zufolge begann er mit den Vorbereitungen unmittelbar nach einem Gespräch mit US-Präsident Donald Trump und Konsultationen mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und anderen Partnern.