Ukrenerho hat für Freitag Stromabschaltungen angekündigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Stromabschaltungen beginnen um 08:00 Uhr morgens, jedoch nicht in allen Regionen der Ukraine, wie die Energieversorger mitteilten.

Am Mittwoch werden in einigen Regionen der Ukraine Stromabschaltungen nach einem festgelegten Zeitplan durchgeführt. Dies teilte Ukrenerho am Donnerstag, dem 5. März, mit.

„Morgen … werden in einigen Regionen der Ukraine von 08:00 Uhr bis zum Ende des Tages stündliche Stromabschaltungen und Leistungsbeschränkungen (für industrielle Verbraucher) gelten“, heißt es in der Mitteilung.

Ukrenerho erinnerte daran, dass die Ursache für die Einschränkungen die Folgen der russischen Raketen- und Drohnenangriffe auf Objekte des Energiesystems sind.

Gleichzeitig wurden die Bürger vor möglichen Änderungen im Energiesystem gewarnt und gebeten, sich auf den offiziellen Seiten der regionalen Energieversorger über die Zeiten und Umfang der Stromabschaltungen für ihre jeweilige Adresse zu informieren.

„Wenn die Stromversorgung planmäßig wiederhergestellt ist, bitten wir Sie, sparsam damit umzugehen“, fügte das Unternehmen hinzu.

Zur Erinnerung: Am Donnerstagmorgen wurden in drei Regionen der Ukraine aufgrund russischer Angriffe neue Stromausfälle registriert. Überall, wo es die Sicherheitslage zulässt, werden bereits Notfall- und Wiederherstellungsarbeiten durchgeführt.