Er tanzte am Denkmal für die Verteidiger in Kiew: Die Polizei hat gegen den Ausländer ein Protokoll wegen geringfügiger Rowdytum erstellt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In Kiew wurde ein 40-jähriger Ausländer identifiziert, der am Denkmal für die gefallenen Verteidiger auf dem Unabhängigkeitsplatz getanzt und dies in sozialen Netzwerken gepostet hatte – gegen ihn wurde ein Protokoll wegen geringfügiger Rowdytum erstellt.

Quelle: Polizei von Kiew

Wörtlich: „Das Video des Vorfalls wurde von der Polizei bei der Überwachung sozialer Netzwerke entdeckt. Die Aufzeichnung zeigt, wie der Mann direkt auf dem Gelände des Denkmals, das an die gefallenen Verteidiger der Ukraine erinnert, eine Tanzveranstaltung veranstaltet hat.“

Details: Die Polizei stellte fest, dass es sich bei dem Täter um einen 40-jährigen Ausländer handelt, der seit mehreren Jahren in der Ukraine lebt.

Die Beamten der Polizeidienststelle Schewtschenki haben ihn ausfindig gemacht und ein Verwaltungsprotokoll gemäß Artikel 173 des ukrainischen Gesetzbuchs über Verwaltungsdelikte – geringfügige Störung der öffentlichen Ordnung – erstellt.

Darüber hinaus wandten sich die Strafverfolgungsbehörden an die Staatliche Migrationsbehörde mit der Initiative, die Einreise dieses Ausländers in das Hoheitsgebiet der Ukraine gemäß den Rechtsvorschriften über den Rechtsstatus von Ausländern zu verbieten.