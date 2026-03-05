Wann werden die Schlaglöcher auf den Straßen repariert? Das Kabinett hat eine klare Frist gesetzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Regierung hat das Datum für den Abschluss der Reparaturarbeiten an den Straßen bekannt gegeben, und es bleibt nicht mehr viel Zeit. In der Ukraine haben die Straßenreparaturen begonnen – die Erneuerung des Belags auf internationalen und nationalen Straßen. Die Reparaturarbeiten sollen bis zum 1. Juni 2026 abgeschlossen sein.

Wie RBK Ukrajina berichtet, hat die ukrainische Ministerpräsidentin Julia Swyrydenko darüber informiert.

Swyrydenko merkte an, dass bei der Sitzung zum Thema Straßenreparaturen auch der stellvertretende Ministerpräsident für Wiederaufbau Olexij Kuleba und der Leiter der staatlichen Agentur für Wiederaufbau Serhij Sukhomlyn anwesend waren.

„Die Reparatur von Schlaglöchern auf internationalen und nationalen Straßen, darunter auch in den Frontregionen, hat bereits begonnen. Es handelt sich dabei nicht um umfangreiche Arbeiten, sondern um grundlegende Sicherheits- und Befahrbarkeitsmaßnahmen. Die Wetterbedingungen ermöglichen den Reparaturteams die Arbeit. Die Reparaturen werden bis zum 1. Juni abgeschlossen sein“, versicherte sie.

Außerdem werden zusätzliche drei Milliarden Hrywnja aus dem Reservefonds des Staatshaushalts bereitgestellt, um die Ausbesserung von Schlaglöchern auf Autobahnen in den Frontregionen zu finanzieren und sicherzustellen. Gleichzeitig werden öffentliche Straßen mit hohem Verkehrsaufkommen repariert.

„Straßen sind eine Frage der effektiven Logistik für die Verteidigungskräfte, der Evakuierung von Verwundeten sowie der Sicherung der Wirtschaft und des Lebens der Gemeinden“, fügte die Ministerpräsidentin hinzu.