Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Swyrydenko ist mit der Arbeit von Kuleba unzufrieden. Zu den Kandidaten für die Nachfolge gehört Ivan Fedorow, wie Quellen von Ukrajinska Prawda berichten.

Ministerpräsidentin Julia Swyrydenko ist mit der Arbeit des stellvertretenden Ministerpräsidents für Wiederaufbau, Olexij Kuleba, unzufrieden und erwägt, ihn zu ersetzen. Zu den möglichen Kandidaten gehört der Vorsitzende der Militärverwaltung der Region Saporischschja, Ivan Fedorow, wie Quellen der „Ukrajinska Prawda“ in der Regierung mitteilten.

Quelle: Artikel der Ukrajinska Prawda „Ein Quartal ohne Jermak. Wie Selenskyj die Regierung Swyrydenko führt“

Direkte Rede eines Abgeordneten der Partei „Diener des Volkes“: „Der Winter war sehr streng. Der Asphalt ist zusammen mit dem Schnee im ganzen Land weggeschmolzen. Er muss schnell erneuert und Reparaturen müssen durchgeführt werden. Kuleba erklärt der Ministerpräsidentin, dass die Abgeordneten das Budget gekürzt und die Mittel für die Straßenreparaturen gestrichen haben. Aber das war doch seine Aufgabe – in diesem Ausschuss im Parlament zu sitzen, die Abgeordneten zu überzeugen und um Geld zu bitten. Denn jetzt wird all diese Kritik auf die Regierung und den Präsidenten zurückfallen.“

Details: Nach Angaben von Ukrajinska Prawda erwägt die Ministerpräsidentin verschiedene Kandidaten, darunter den Leiter der Militärverwaltung der Region Saporischschja, Iwan Fedorow, der enge Beziehungen zu Swyrydenko und zur Führung der Fraktion der Partei „Diener des Volkes“ unterhält. Auch der Präsident steht ihm wohlwollend gegenüber.

Derzeit ist jedoch unklar, ob Fedorow „Ergebnisse liefern“ kann und ob es sich das Land leisten kann, dass eine Person aus einem ganz anderen Kontext für die Infrastruktur verantwortlich ist.

Nach Angaben von Ukrajinska Prawda gibt es innerhalb der Regierungspartei derzeit keine Antwort und auch keine Stimmen für einen Kandidaten.