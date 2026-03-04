Der Generalstab hat die Daten zu den täglichen Verlusten der Russischen Föderation aktualisiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In den letzten 24 Stunden haben die russischen Invasoren insbesondere fünf Panzer, vier gepanzerte Fahrzeuge und zwei Raketenwerfer verloren.

Die Verteidigungskräfte der Ukraine haben in den letzten 24 Stunden 980 russische Invasoren getötet und verwundet. Dies geht aus dem morgendlichen Bericht des Generalstabs der Streitkräfte der Ukraine hervor, der auf Facebook veröffentlicht wurde.

Die Gesamtverluste des Gegners vom 24.02.22 bis zum 04.03.26 beliefen sich vorläufig auf: