Der Markt für Elektroautos in der Ukraine befindet sich weiterhin im Rückgang: Welche neuen und gebrauchten Modelle werden erworben?

In der Ukraine ist der Markt für Elektro-Pkw im Februar aufgrund der Wiedereinführung der Mehrwertsteuer auf Importe seit dem 1. Januar weiter zurückgegangen.

Dies berichtet das Institut für Automobilmarktforschung.

Wie aus der Analyse hervorgeht,

Inländische Wiederverkäufe: 1.916 Transaktionen (−47,4 % M-M und −31,9 % Y-Y).

Import von Gebrauchtwagen: 803 Einheiten (−43,2 % M-M und −79,2 % Y-Y).

Neuwagen: 135 Einheiten (−84,6 % M-M und −79,4 % Y-Y).

Insbesondere das Segment des Binnenmarktes bleibt aufgrund der Verfügbarkeit von Fahrzeugen in der Ukraine und der fehlenden Auswirkungen neuer Zölle auf bereits zugelassene Fahrzeuge am stabilsten. Zu den beliebtesten Modellen gehörten der Nissan Leaf, Tesla Model 3, Model Y, Model S, Volkswagen e-Golf und Renault ZOE.

Analysten zufolge werden trotz der zusätzlichen Kosten weiterhin Importe aus den USA und Europa getätigt, jedoch hat sich der Fokus auf die liquidesten Modelle verlagert. Zu den beliebtesten Modellen zählen Tesla Model Y und Model 3, Nissan Leaf, Chevrolet Bolt EV und Tesla Model S.

Das Segment der neuen Elektroautos wird vollständig von chinesischen Marken und Submarken besetzt (115 von insgesamt 135 in China hergestellten Fahrzeugen). Zu den Top-Modellen gehören BYD (Sea Lion 06, Leopard 3, Song Plus, Sea Lion 07), Zeekr (001 und 7X) und Honda e:NP2.