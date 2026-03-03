Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der Kreml plant, im Jahr 2026 weitere 409.000 Soldaten unter Vertrag zu nehmen und seine Truppenstärke in der Ukraine auf 800.000 zu erhöhen.

Dies wurde von RBK Ukrajina berichtet und vom Oberbefehlshaber der Streitkräfte der Ukraine, Olexander Syrskyj, bestätigt.

Trotz erheblicher Verluste an Menschen und Technik setzt Russland seinen Vormarsch fort.

„Daher haben wir keine andere Wahl, als den Kampf fortzusetzen und den Feind zu vernichten“, erklärte Syrskyj.

Er informierte seinen niederländischen Kollegen auch darüber, was die ukrainischen Streitkräfte derzeit am dringendsten benötigen. Vor allem Mittel zur Luftabwehr und Raketenwaffen verschiedener Typen.

Wie viele Soldaten sind derzeit in Russland im Einsatz?

Laut Syrskyj sind derzeit mehr als 700.000 russische Soldaten gegen die ukrainischen Streitkräfte im Einsatz.

Der russische Diktator Putin nannte ebenfalls genau diese Zahlen.

In letzter Zeit schwankt die Zahl der Soldaten der Aggressormacht auf diesem Niveau – 710.000 bis 711.000 –, obwohl die Mobilisierungspläne zu mehr als 100 % umgesetzt werden.

Der Grund dafür ist einfach: Die Verluste übersteigen die Nachschubzahlen. Im Jahr 2025 hat Russland etwa 406.000 Personen rekrutiert, aber etwa 419.000 verloren – es gab also keinen realen Zuwachs der Truppenstärke.