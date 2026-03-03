Die Ukraine hat die erste Tranche vom IWF erhalten: Wofür werden die Mittel verwendet?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Ukraine hat die erste Tranche der Finanzhilfe vom IWF in Höhe von 1,5 Milliarden Dollar erhalten. Die Mittel werden für vorrangige Ausgaben des Haushalts verwendet.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf einen Telegram-Beitrag der ukrainischen Ministerpräsidentin Julia Swyrydenko.

„Die Ukraine hat heute die erste Tranche vom IWF im Rahmen eines neuen Vierjahresprogramms im Rahmen des Erweiterten Finanzierungsmechanismus erhalten. 1,5 Milliarden Dollar wurden gutgeschrieben und werden zur Finanzierung vorrangiger Haushaltsausgaben und zur Unterstützung der makrofinanziellen Stabilität verwendet“, erklärte Swyrydenko.

Ihren Angaben zufolge beläuft sich das Gesamtvolumen des Programms auf 8,1 Milliarden Dollar. Insgesamt hat die Ukraine seit Beginn des umfassenden Krieges 14,9 Milliarden Dollar an finanzieller Unterstützung vom IWF für den Staatshaushalt erhalten.

„Wir setzen die vereinbarten Reformen fort, die auf die Wahrung der makroökonomischen Stabilität, die Stärkung der staatlichen Institutionen und die Förderung der europäischen Integration abzielen“, fügte die Regierungschefin hinzu.

Neues IWF-Programm für die Ukraine

Zur Erinnerung: Der Verwaltungsrat des Internationalen Währungsfonds hat ein neues Finanzierungsprogramm für die Ukraine in Höhe von 8,1 Milliarden Dollar genehmigt.

Zuvor hatte die ukrainische Ministerpräsidentin erklärt, dass der IWF die Vorbedingungen für das neue Kreditprogramm aufgehoben habe. Ihrer Aussage zufolge handelte es sich dabei um Anforderungen in Bezug auf die Mehrwertsteuer für Einzelunternehmer, Zölle auf Pakete, Steuern für digitale Plattformen und Militärsteuern.

Gleichzeitig verlangt der IWF im Rahmen des neuen Finanzierungsprogramms von der Ukraine die Verabschiedung einer Reihe von Steueränderungen. Die Frist für Kiew läuft Ende März ab.