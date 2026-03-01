Die Russische Föderation strebt die Besetzung von vier regionalen Zentren an – das Büro des Präsidenten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die russischen Truppen haben ihre Pläne zur Eroberung von Saporischschja, Cherson, Mykolajiw und Odessa nicht aufgegeben.

Russland hat seine Pläne zur Eroberung von Gebieten der Ukraine, darunter die regionalen Zentren Saporischschja, Cherson, Mykolajiw und Odessa, nicht aufgegeben. Dies erklärte der stellvertretende Leiter des Präsidialamtes, Pawlo Palisa, in einem Interview mit Radio Swoboda.

„Ich sehe die ehrgeizigen Pläne Moskaus. Sie haben die Eroberung der Region Donezk nicht aufgegeben. Sie planen weiterhin die Schaffung einer Pufferzone auf dem Gebiet der Regionen Charkiw und Sumy. Sie beabsichtigen, so weit wie möglich in die Regionen Dnipropetrowsk und Saporischschja vorzudringen und Bedingungen zu schaffen, unter denen sie die Eroberung von Saporischschja, Cherson, Mykolajiw und Odessa anstreben können. Derzeit sehe ich objektiv keine Möglichkeit für die Russen, diese Pläne in den nächsten sechs Monaten umzusetzen“, erklärte er.

Laut Palisa haben die Streitkräfte der Russischen Föderation im Jahr 2025 weniger als ein Prozent des gesamten Territoriums der Ukraine besetzt und mehr als 450.000 Soldaten stationiert. Er ist der Ansicht, dass die russische Armee für die Besetzung von 6.000 Quadratkilometern, die unter der Kontrolle der Ukraine in der Region Donezk stehen, etwa anderthalb Jahre und Ressourcen in Höhe der derzeitigen Truppenstärke der russischen Streitkräfte auf dem Territorium der Ukraine benötigen würde.

„Es wird für sie sehr schwierig sein, dies zu erreichen. Es wird nicht so schnell gehen, wie sie es sich wünschen", betonte der stellvertretende Leiter des Präsidialamtes. Wir erinnern daran, dass die Luftlandetruppen der ukrainischen Streitkräfte die Verteidigungslinie der Russen in Richtung Alexandrowsk durchbrochen haben.