Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Gesamtverluste der russischen Armee vom 24.02.22 bis zum 01.03.26 beliefen sich auf etwa 1.266.770 Soldaten.

Die ukrainischen Streitkräfte haben in den letzten 24 Stunden 870 russische Angreifer getötet und verwundet, die Gesamtverluste des Feindes im Krieg beliefen sich auf 1.266.770 Personen. Dies wurde am 1. März vom Generalstab der ukrainischen Streitkräfte bekannt gegeben.

Insgesamt wurden seit Kriegsbeginn zerstört: