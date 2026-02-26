Die EBRD hat ihre Prognose für das BIP-Wachstum der Ukraine deutlich nach unten korrigiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Sollte Anfang 2026 ein Friedensabkommen geschlossen werden, werden sich die Aussichten für die ukrainische Wirtschaft deutlich verbessern, prognostiziert die EBRD.

Die Wachstumsprognose für die ukrainische Wirtschaft für 2026 wurde um die Hälfte auf 2,5 % gesenkt. Dies geht aus einem neuen Bericht der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE) hervor, der am Donnerstag, dem 26. Februar, veröffentlicht wurde.

„Die Wachstumsprognose für die Ukraine für dieses Jahr wurde auf 2,5 % (-2,5 %) nach unten korrigiert, da es einige Zeit dauern wird, bis sich die wirtschaftlichen Auswirkungen eines möglichen Friedensabkommens voll entfalten“, heißt es in dem Bericht.

In der vorherigen Prognose vom September 2025 wurde von einem Waffenstillstand in der Ukraine und Vorteilen durch den Wiederaufbau nach dem Krieg ausgegangen, was eine Wachstumsprognose von 5,0 % für 2026 ermöglichte.

Dem Bericht zufolge würde ein Friedensabkommen Anfang 2026 die Aussichten erheblich verbessern, aber der Strommangel, die Einschränkungen auf dem Arbeitsmarkt und die Schwäche der landwirtschaftlichen Produktion stellen weiterhin erhebliche kurzfristige Risiken dar.

Zuvor hatte die EBRD für 2026 ein Wirtschaftswachstum von 5 % in der Ukraine prognostiziert. Nun erwartet die Bank für 2027 ein Wirtschaftswachstum von 4 % in der Ukraine.

Wir erinnern daran, dass die Nationalbank Ende Januar aufgrund der komplizierten Lage im Energiesektor ihre Prognose für das BIP-Wachstum der Ukraine im Jahr 2025 von 1,9 % auf 1,8 % und die Prognose für 2026 von 2 % auf 1,8 % gesenkt hat.