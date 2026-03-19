An drei Grenzübergängen an der Grenze zu Polen haben sich Warteschlangen gebildet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Um 13:00 Uhr befanden sich in Hrushev 20 Fahrzeuge, in Krakowiec 70 und in Shehyni 30. An der Einreise nach der Ukraine wurden keine Verkehrsstaus festgestellt.

An den Grenzübergängen Hrushev, Krakowiec und Shehyni in der Oblast Lemberg kommt es bei der Ausreise aus der Ukraine in Richtung Polen zu einem Stau. Dies teilte der Grenzschutzdienst der Ukraine am 19. März mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass sich um 13:00 Uhr in Hrushev 20 Fahrzeuge, in Krakowec 70 und in Shehyni 30 befinden.

Bei der Einreise in die Ukraine wurden keine Verkehrsstaus festgestellt. An den anderen Grenzübergängen der Oblast Lemberg verläuft der Verkehr in beide Richtungen weiterhin reibungslos. Sowohl bei der Ein- als auch bei der Ausreise gibt es bislang keine Warteschlangen von Bussen.

Zur Erinnerung: An der Grenze zu Polen wurden mobile Scanner mit KI in Betrieb genommen. Die modernste Ausrüstung wurde an strategisch wichtigen Abschnitten der Grenze installiert – an den Grenzübergängen Jagodin, Rawa Ruska und Krakowiec.