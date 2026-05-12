Die Ukraine hat Gasinfrastruktur der Russischen Föderation 1500 Kilometer von der Grenze entfernt angegriffen, so Selenskyj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Wie genau hat die Ukraine den Feind für die neuen Angriffe bestraft und wohin reichte die Vergeltung? Die Ukraine hat Angriffe auf Anlagen der russischen Gasindustrie im Gebiet Orenburg der Russischen Föderation durchgeführt, das mehr als 1500 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt liegt.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj während einer abendlichen Videoansprache.