Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Russland hat seine Angriffe auf Einrichtungen amerikanischer Unternehmen in der Ukraine verstärkt, um das Land für Investoren als zu riskant darzustellen und dessen Wirtschaft zu untergraben.

Darüber berichtet die New York Times.

Nach Angaben der Zeitung wurden Vermögenswerte von Cargill, Coca-Cola, Boeing, Mondelez, Philip Morris, Flex und Bunge angegriffen. Seit Anfang 2026 haben die Angriffe nur noch zugenommen, und innerhalb von vier Wochen wurden Einrichtungen von Bunge, Philip Morris und Mondelez getroffen.

Wie die NYT anmerkt, betrachten einige ukrainische Geschäftsleute diese Angriffe als Teil einer umfassenderen Kampagne zur Zerstörung der wirtschaftlichen Basis des Landes, während andere sie als Versuch ansehen, US-Investitionen gerade in dem Moment zu vereiteln, als Kiew begann, seine wirtschaftlichen Beziehungen zu den USA zu vertiefen.

Gesprächspartner der Zeitung sagen, das Ziel solcher Angriffe sei es, amerikanische Fabriken, Lager und Büros in der Ukraine zu einem Symbol für übermäßiges Risiko zu machen.

Dies trifft nicht nur einzelne Unternehmen, sondern auch die Fähigkeit der Ukraine, westliche Unternehmen anzuziehen, den Export zu stützen und ein Modell für den Wiederaufbau nach dem Krieg auf der Grundlage privater Investitionen aufzubauen.