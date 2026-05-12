Russland greift amerikanische Unternehmen an, um Investoren von der Ukraine abzuschrecken

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.
Russland hat seine Angriffe auf Einrichtungen amerikanischer Unternehmen in der Ukraine verstärkt, um das Land für Investoren als zu riskant darzustellen und dessen Wirtschaft zu untergraben.
Darüber berichtet die New York Times.
Nach Angaben der Zeitung wurden Vermögenswerte von Cargill, Coca-Cola, Boeing, Mondelez, Philip Morris, Flex und Bunge angegriffen. Seit Anfang 2026 haben die Angriffe nur noch zugenommen, und innerhalb von vier Wochen wurden Einrichtungen von Bunge, Philip Morris und Mondelez getroffen.
Wie die NYT anmerkt, betrachten einige ukrainische Geschäftsleute diese Angriffe als Teil einer umfassenderen Kampagne zur Zerstörung der wirtschaftlichen Basis des Landes, während andere sie als Versuch ansehen, US-Investitionen gerade in dem Moment zu vereiteln, als Kiew begann, seine wirtschaftlichen Beziehungen zu den USA zu vertiefen.
Gesprächspartner der Zeitung sagen, das Ziel solcher Angriffe sei es, amerikanische Fabriken, Lager und Büros in der Ukraine zu einem Symbol für übermäßiges Risiko zu machen.
Dies trifft nicht nur einzelne Unternehmen, sondern auch die Fähigkeit der Ukraine, westliche Unternehmen anzuziehen, den Export zu stützen und ein Modell für den Wiederaufbau nach dem Krieg auf der Grundlage privater Investitionen aufzubauen.
Forumsdiskussionen
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Falls dann da eine Erweiterung der APP kommt oder was neues, werde ich natürlich ausprobieren und dann berichten. Hab mir jetzt mal die APP geholt, derzeit funktionieren ja nur Busse und LKW, im Grunde...“
Obm100 in Recht, Visa und Dokumente • Re: Aufenthaltsgenehmigungen müssen wieder erneuert werden
„Ich vermute Geldmacherei! Immerhin kostet die bescheuerte Karte über 1000 Hrivnas+ Krankenversicherung für 2000 Hrivnas und ungefähr 300 Euro Absicherung beim Ernstfall, die aber kein Arzt der Ukraine...“
Frank in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Bekannte (UA) ist gestern gegen 17 Uhr wieder in Korczowa eingereist - ca. 1h“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Bin gestern Nachmittag um 15.00 Uhr Kiewzeit am Grenzübergang Zosin / Ustiluh eingereist. 12 PKW in der Schlange nach ca. 20 Minuten war ich im Grenzbereich, da erstmals die EU Spur nur EU Kennzeichen,...“
Frank in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Gestern ist ein Bekannter (Ukrainer) über Krakowez mit dem Auto ausgereist. 1h vor der Grenze und 0,5h im Grenzbereich“
Anuleb in Hilfe und Rat • Re: Mit ukrainischer Frau unter einem Dach
„Sie kann als Untermieterin bei Dir einziehen dadurch bildet Ihr keine Bedarfsgemeinschaft. Womöglich keine gute Idee. Unser Sozialamt z. B. wollte die Nebenkosten in einer ähnlichen Situation detailliert...“
Bernd D-UA in Hilfe und Rat • Re: Mit ukrainischer Frau unter einem Dach
„Weshalb wollt ihr zusammenziehen, wenn Deine Rente nicht reicht? Du kannst diese Frau nicht ernähren? Dann ist sie doch bisher besser dran, hat ihr Bürgergeld und Wohnraum etc., Krankenversicherung hat...“
ukra in Hilfe und Rat • Re: Mit ukrainischer Frau unter einem Dach
„Sie kann als Untermieterin bei Dir einziehen dadurch bildet Ihr keine Bedarfsgemeinschaft. Nur Ihr BG wird gekürzt, wie viel weiß ich nicht. Erkundige Dich mal in diese Richtung.“