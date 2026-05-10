Gefangenenaustausch: Der Koordinierungsstab hat die Situation erläutert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Entgegen Putins Aussage hat die Ukraine Russland die „Liste der 1000“ übergeben. Diese wurde auf der Grundlage der Dauer der Gefangenschaft erstellt.

Die Ukraine hat der russischen Seite eine Liste mit 1000 Personen zum Austausch übergeben, die nach der Dauer der Gefangenschaft zusammengestellt wurde. Dies teilte der Koordinierungsstab für Fragen des Umgangs mit Kriegsgefangenen am Abend des Sonntags, dem 10. Mai, mit.

Dort wurde betont, dass der Verhandlungsprozess über den Austausch mit Russland derzeit andauert.

„Gemäß den Ergebnissen der Verhandlungen unter Vermittlung der Vereinigten Staaten, die am Vortag stattfanden, hat die Ukraine der russischen Seite eine „Liste der 1000“ übergeben, die nach der Dauer der Gefangenschaft der ukrainischen Verteidiger und Verteidigerinnen seit Beginn der groß angelegten Invasion der Russischen Föderation in der Ukraine zusammengestellt wurde.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Erstellung der Liste nach dem Prinzip der Dauer der Gefangenschaft wiederholt zwischen den bevollmächtigten Verhandlungsführern der Ukraine und Russlands abgestimmt wurde.

„Dies ist ein gerechter humanitärer Ansatz, der unter Beteiligung und mit Unterstützung der Vereinigten Staaten von Amerika umgesetzt wird und der der ganzen Welt die Fürsorge des ukrainischen Staates für seine Verteidiger vor Augen führt und einen Schritt in Richtung eines gerechten Friedens darstellt“, heißt es in der Mitteilung.

Im Koordinierungsstab wurde betont, dass „der Verhandlungsprozess derzeit andauert“, und dazu aufgerufen, von der Verbreitung jeglicher unbestätigter Informationen, die nicht aus offiziellen Quellen stammen, abzusehen.