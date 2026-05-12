Im April stieg die Nachfrage nach Elektroautos: Welche Modelle wählen die Ukrainer?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Den größten Teil der im Laufe des Monats zugelassenen Elektrofahrzeuge machten Personenkraftwagen aus – 2837 Fahrzeuge.

Im April 2026 wurde der ukrainische Fahrzeugbestand um 3.007 batteriebetriebene Fahrzeuge (BEV) erweitert. Dies teilte UkrAwtoProm am Dienstag, dem 12. Mai, mit.

Im Vergleich zum April 2025 sank die Nachfrage nach Elektroautos um 48 %, im Vergleich zum März 2026 stieg sie hingegen um 49 %.

Den größten Teil der im Laufe des Monats zugelassenen Elektrofahrzeuge machten Personenkraftwagen aus – 2.837. Davon waren 536 Neufahrzeuge und 2.301 Gebrauchtfahrzeuge. Von den 170 gewerblichen Elektrofahrzeugen waren nur neun Neufahrzeuge.

Zu den fünf meistverkauften neuen Elektrofahrzeugen des Monats gehörten:

Die Top 5 der in der Ukraine erstmals verkauften gebrauchten Elektrofahrzeuge: