„Wir müssen uns von Illusionen verabschieden“: Budanow nannte die Bedingungen für die Rückkehr der Ukrainer aus dem Ausland

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Was genau brauchen die Menschen außer dem Ende des Krieges? Die Ukraine muss Illusionen hinsichtlich einer schnellen Rückkehr der Bürger aus dem Ausland ablegen, da hierfür echte Sicherheitsgarantien und ein solides wirtschaftliches Fundament erforderlich sind.

Dies erklärte der Leiter des Büros des Präsidenten der Ukraine, Kyrylo Budanow, während einer Rede auf dem Business Wisdom Summit, wie RBK Ukrajina unter Berufung auf seinen offiziellen Telegram-Kanal berichtet.

In Bezug auf die Migrationsfrage betonte Budanow, dass kein Ukrainer „einfach so“ nach Hause zurückkehren werde. Die Schaffung von Arbeitsplätzen und ein sicheres Umfeld seien die entscheidenden Faktoren für den Wiederaufbau des Humankapitals.

„Wir müssen alle Illusionen ablegen. Niemand wird einfach so zurückkehren. Die Menschen erwarten echte Sicherheitsgarantien und eine geschaffene wirtschaftliche Grundlage“, erklärte der Leiter des Präsidialamtes.

Der wirtschaftliche Faktor

Budanow fügte hinzu, dass das Überleben des Staates in einem Zermürbungskrieg vom Übergang zum Export von Fertigprodukten mit hoher Wertschöpfung abhänge.

Seiner Meinung nach wird gerade die wirtschaftliche Stabilität zum Anziehungspunkt für die Rückkehr der Menschen werden.

Foto: Rede des Leiters des Büros des Präsidenten der Ukraine, Kyrylo Budanow, auf dem Business Wisdom Summit (t.me/Kyrylo_Budanow_Official)

Besonders hob er die Rolle der Frauen hervor, die derzeit die ukrainische Heimatfront stützen.

Seinen Worten zufolge haben gerade die Frauen die Verantwortung für die Wirtschaft übernommen, während die Männer im Krieg kämpfen oder sich außerhalb des Landes aufhalten.

100 Tage Budanow im Bankowa