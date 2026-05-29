„Verrückt“: Kowalenko reagierte auf Putins Fantasien über die Front

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Täglich verliert Russland mehr, als es an neue Rekruten gewinnt. Der russische Diktator Wladimir Putin erklärte, der Krieg nähere sich seinem Ende, und seine „Armee rücke täglich vor“. Doch der Preis für diesen „Vormarsch“ sind Zehntausende Tote pro Monat.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung des Leiters des Zentrums zur Bekämpfung von Desinformation, Andrij Kowalenko.

Putin erklärte auf einer Pressekonferenz, dass die russischen Truppen „jeden Tag vorrücken“ und die „Sonderoperation“ sich dem Ende zuneige.

Konkrete Termine konnte er nicht nennen – er sagte lediglich, dies sei „unklug“.

Kowalenko antwortete direkt auf die Worte des Diktators: „Sie rücken vor und werden zu Leichen, Zehntausende von Leichen pro Monat – das sind mehr, als in dieses Karussell aus Wahnsinn und Tod als Lebende aufgenommen werden.“

Nach Ansicht von Kowalenko ist Putin „ein Wahnsinniger, der an Gerasimows erfundene Berichte glaubt“.

Zuvor hatte RBK Ukrajina berichtet, dass das Tempo des russischen Vorstoßes im Jahr 2026 drastisch zurückgegangen sei – von 285 km² erobertem Gebiet im Jahr 2025 auf 104 km².

Dabei berichtet das Kommando Putin weiterhin von „Erfolgen“. Nach Angaben von Syrskyj beträgt das Verhältnis der Verluste zwischen der russischen und der ukrainischen Armee etwa 3,5 zu 1 zugunsten der Ukraine.

Gleichzeitig schrumpfte die russische Wirtschaft im ersten Quartal 2026 um 0,3 % – trotz der eigenen Wachstumsprognosen der Regierung. Das BIP des Landes sank im Januar und Februar um 1,8 %, was Putin dazu zwang, eine Krisensitzung mit Wirtschaftsexperten einzuberufen.