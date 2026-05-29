Sommersaison: „Ukrsalisnyzja“ bittet die Fahrgäste, einige Besonderheiten zu beachten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Für die Sommersaison hat „Ukrsalisnyzja“ 933 Schlafwagen und 100 Wagen für Hochgeschwindigkeitszüge vollständig vorbereitet, wobei 71 % der Wagen, die heute in Betrieb gehen, klimatisiert sind.

Dies teilt die AG „Ukrsalisnyzja“ mit.

Gleichzeitig weist „Ukrsalisnyzja“ darauf hin, dass das Unternehmen aufgrund des Mangels an Rollmaterial nicht ausschließlich mit neuen und modernisierten Wagen fahren kann, „um die Nachfrage in der Hochsaison zumindest teilweise zu decken“.

„Im Frühjahr fanden in allen unseren Depots schrittweise Überprüfungen der Klimaanlagen, das Nachfüllen von Kältemittel sowie die Installation von Klimaanlagen dort statt, wo diese zuvor nicht vorhanden waren. Das betrifft mehr als 30 Wagen“, heißt es in der Mitteilung.

„Wir haben Batterien mit erhöhter Kapazität installiert, die eine Betriebszeit der Klimaanlage von +3 Stunden während des Stillstands gewährleisten – dies ermöglicht es, vor dem Einsteigen der Fahrgäste eine angenehme Temperatur einzustellen und diese während längerer Haltezeiten aufrechtzuerhalten“, so die Ukrsalisnyzja

59 Wagen wurden einer solchen Modernisierung unterzogen.

Insgesamt sind bereits 933 Schlafwagen und 100 Wagen von Hochgeschwindigkeitszügen vollständig für den Sommer vorbereitet.

Ukrsalisnyzja bittet Sie, bei der Wahl des Wagens im Sommer auf das Vorhandensein einer Klimaanlage zu achten. Diese Wagen sind in unserer App und auf der Website von „Ukrsalisnyzja“ mit einem „Schneeflöckchen“ gekennzeichnet, worauf Sie beim Kauf von Fahrkarten achten sollten.