Eine Reihe von Zügen wird aufgrund des schlechten Wetters mit Abweichungen vom Fahrplan abfahren

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Aufgrund der Verspätung einer Reihe von Zügen, die durch anormale Wetterbedingungen verursacht wurde, wird Ukrsalisnyzja eine Reihe von Flügen mit Abweichungen vom Fahrplan von ihrem Startpunkt aus starten.

Dies teilte der Pressedienst der Fluggesellschaft mit.

Dies gilt für die folgenden Züge:

Nr. 114 Uschhorod – Charkiw +1.30

Nr. 42 Truskawez – Dnipro +1 Stunde

Nr. 143 Sumy – Rakhiv +3 Stunden

Nr. 60 Tschop – Kiew +1.30

Nr. 57 Yasinia – Kiew +1 Stunde

Nr. 18 Uschhorod – Charkiw +1 Stunde

Nr. 158 Tschop – Lwiw +1.30

Nr. 157 Lwiw – Tschop +30 Minuten

Nr. 48/104 Tschop, Lwiw – Barvinkove +1,30

Nr. 291 Kiew – Lemberg +30 Minuten

Nr. 219 Dnipro – Kiew +4 Stunden

Nr. 178 Iwano-Frankiwsk – Kiew +3 Stunden

Nr. 771 Kiew – Chmelnyzkyj +3 Stunden

Nr. 6 Yasinia – Saporischschja +2.30

„Die Verspätungszeiten sind ungefähre Angaben und können sich ändern. Bitte hören Sie aufmerksam auf die Durchsagen an den Bahnhöfen“, so Ukrsalisnyzja

Um es kurz zu machen:

Seit 9:00 Uhr am 9. Januar hatten 42 Züge Verspätung aufgrund der eisigen Bedingungen auf dem Streckennetz – 18 Fernverkehrszüge und 24 Vorortzüge.