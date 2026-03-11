„Crédit Agricole“ erwirbt die Bank „Lwiw“

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die Bank „Crédit Agricole Ukraine“ hat eine Vereinbarung über den Erwerb von bis zu 100 % des Aktienkapitals der Bank „Lwiw“ unterzeichnet, die sich auf kleine und mittlere Unternehmen konzentriert und ihren Hauptsitz in Lwiw hat.

Dies wurde von der Pressestelle der Bank bekannt gegeben.

Es wird darauf hingewiesen, dass diese Übernahme es „Crédit Agricole“ ermöglicht, seine Position in der Westukraine zu stärken und gleichzeitig die Position der Bank im Segment der kleinen und mittleren Unternehmen sowie im Agrarsektor zu festigen.

„Die Vereinbarung zum Erwerb der Bank „Lwiw“ steht in vollem Einklang mit der Strategie von „Credit Agricole Ukraine“, die ukrainische Wirtschaft langfristig zu unterstützen und eine Schlüsselrolle beim Wiederaufbau der Ukraine zu spielen“, heißt es in der Mitteilung.

Die Bank wies darauf hin, dass der Abschluss der Vereinbarung von der Erfüllung einer Reihe von Vorbedingungen abhängt, darunter die Erteilung der behördlichen Genehmigungen durch die Nationalbank der Ukraine und die Antimonopolkommission der Ukraine, und dass sie voraussichtlich bis Mitte 2026 abgeschlossen sein wird.

„Diese Transaktion entspricht den Rentabilitätskriterien von Crédit Agricole S.A. Ihre Auswirkungen auf die CET1-Quote von Crédit Agricole S.A. sind unerheblich“, teilte die Pressestelle mit.