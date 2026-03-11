Eine russische Drohne hat ein Lebensmittelunternehmen in Charkiw getroffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die Staatsanwaltschaft hat eine vorgerichtliche Untersuchung wegen eines Kriegsverbrechens eingeleitet – infolge des UAV-Angriffs auf ein ziviles Lebensmittelunternehmen in Charkiw sind zwei Menschen ums Leben gekommen und sieben weitere verletzt worden.

Dies teilte die Staatsanwaltschaft der Region Charkiw mit.

Am 11. März gegen 08:00 Uhr griffen Soldaten der Russischen Föderation unter Verletzung der Gesetze und Gebräuche des Krieges mit einer Drohne, vermutlich vom Typ „Geran-2“, den Schewtschenkivskyj-Bezirk in Charkiw an.

Es wurde ein Treffer auf das Gelände eines zivilen Lebensmittelunternehmens registriert.

Bei dem Angriff kamen zwei Menschen ums Leben. Sieben weitere Personen erlitten Verletzungen unterschiedlichen Schweregrades. Alle Betroffenen sind Mitarbeiter dieses Unternehmens.

Unter der Verfahrensleitung der Staatsanwaltschaft der Region Charkiw wurde eine vorgerichtliche Untersuchung wegen eines Kriegsverbrechens eingeleitet, das zum Tod von Menschen geführt hat.