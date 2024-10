Russen haben in Wowtschansk vier Soldaten der ukrainischen Streitkräfte hingerichtet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Grund für die Einleitung einer Untersuchung war das Verhör der russischen Kriegsgefangenen, bei dem Beweise für das Verbrechen gefunden wurden.

Russische Invasoren haben vier ukrainische Militärs in Wowtschansk in der Region Charkiw hingerichtet. Dies teilte die regionale Staatsanwaltschaft am Samstag, den 5. Oktober mit.

„Die Staatsanwaltschaft hat bereits ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen die Gesetze und Gebräuche des Krieges eingeleitet, das mit der vorsätzlichen Tötung von vier Kriegsgefangenen – Soldaten der Streitkräfte der Ukraine – zusammenhängt, die das russische Militär auf Befehl des Kommandos im Sommer 2024 auf dem Gelände des Aggregatewerks in der Stadt Wowtschansk hingerichtet hat“, heißt es in dem Bericht.

Auslöser für die Ermittlungen waren Verhöre der russischen Kriegsgefangenen, bei denen Beweise für das Verbrechen gewonnen wurden.