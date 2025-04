Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Das ukrainische Militär hat die russischen Streitkräfte in der Nähe des Dorfes Schewtschenko, südlich von Pokrowsk in der Region Donezk, zurückgedrängt. Gleichzeitig rückte der Feind an mehreren anderen Orten in der Region Donezk sowie in der russischen Region Kursk vor.

Quelle: DeepState

Einzelheiten: .* Analysten zufolge haben die ukrainischen Verteidigungskräfte die Angreifer im Dorf Schewtschenko, das südlich von Pokrowsk in der Region Donezk liegt, zurückgedrängt.

Gleichzeitig rückten die Angreifer in Tschassiw Jar und in der Nähe von Novolyubivka in der Region Donezk vor.

Russische Truppen drängten das ukrainische Militär auch in der Nähe der Stadt Gueve in der Region Kursk in Russland zurück.

Hintergrund: